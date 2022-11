Flere børn bliver indlagt med "uundgåelig" virus - det kan du selv gøre for at hjælpe

Man kan ikke undgå, at ens barn får RS-virus infektion, da det er noget, alle børn får, men man kan forsøge at beskytte de helt små børn (under 6 måneder) mod at blive smittet ved at undgå kontakt med andre børn.

Sørg for at barnet for nok at spise og drikke

Tag barnet op under hosteanfald

Undlad at udsætte barnet for tobaksrøg

Få luftet ud flere gange dagligt

God hygiejne, især håndhygiejne, kan beskytte mod virusinfektioner

Kom ekstra hovedpuder under barnets hoved eller hæv hovedgærdet, hvis det drejer sig om et mindre barn. Det letter vejrtrækningen

Hjælp barnet med at løsne slim

Sådan løsner du slim hos barnet: