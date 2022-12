Projekterne kommer til at foregå på to afdelinger på Sydvestjysk Sygehus samt et på Sygehus Lillebælt. Desuden på to afdelinger i tilknytning til OUH på Fyn.



- En virtuel adgang til vores sundhedstilbud bør være en mulighed, alle patienter får tilbudt, når det er fagligt muligt. Det sparer tid for patienterne og giver dem en større fleksibilitet, da de ikke behøver at tage fri hele eller halve dage, siger Mette With Hagensen (S), formand for sundhedsudvalget.