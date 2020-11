Flere kommuner har stor smittestigning

Smitten har igen fået godt tag i flere kommuner i TV SYDs sendeområde. I Varde Kommune havde man for fem dage siden 46 covid-19 smittede borgere. Det tal er tirsdag steget til 90. Det betyder, at der nu er 190,2 smittede per 100.000 indbygger i den vestjyske kommune.

Lignende tendenser tegner sig i både Hedensted, Horsens, Vejle og Billund kommuner. Også her er der sket en markant stigning i antallet af smittede over de seneste dage.

Ifølge Statens Serum Instituttets netop offentliggjorte prognose for de næste 14 dage skal vi forvente, at smittestigningen varer ved. I Midtjylland og Syddanmark ventes antallet af daglige smittetilfælde at lande på omkring 300 de næste to uger, lyder det i prognosen.

På landsplan er 1220 borgere blevet smittet med corona det seneste døgn. Der er registreret fire nye dødstal og 42 er blevet indlagt siden i går.

Se hvordan smitten fordeler sig i de 14 syd- og sønderjyske kommuner herunder: