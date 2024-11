Flere organisationer vil forbyde nikotinposer i Danmark

For nylig lød det fra regeringen, at den vil sætte loft over nikotinindholdet i poserne, og at der fremover må være maksimalt ni milligram nikotin per pose.

- Jeg kan ikke se nogen som helst saglige argumenter for, at nikotinposer er noget, vi skal have i det danske samfund. Nikotin er skadeligt for unge menneskers hjerne, man bliver dybt afhængig meget hurtigt, og det har psykiske konsekvenser allerede, mens man anvender dem, fortæller overlæge ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital, Søren Bøgevig, til TV 2.

Konsekvenserne er ikke til at tage fejl af. Nikotinen er skadelig og dybt vanedannende, og flere danske organisationer mener nu også, at nikotinposerne skal forbydes i Danmark.

I Frankrig er man nu så bekymret for udviklingen af akutte symptomer hos unge mennesker som følge af nikotinposer, at landet har planer om at forbyde dem.

Jeg kan ikke se en saglig begrundelse for, at vi har dem i butikkerne og tilgængelige lovligt

Generelt vil man opleve hjertebanken, ubehag og svimmelhed ved for stort et indtag, slår overlægen fast.

- Så jeg kan ikke se en saglig begrundelse for, at vi har dem i butikkerne og tilgængelige lovligt.

- At prøve at begrænse indholdet og sige at 6,8 eller 10 milligram i en pose er acceptabelt, mener jeg stadig er helt unødvendigt og en alt for stor påvirkning.

En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed offentliggjort tidligere i år viser, at blandt 15 til 29-årige bruger 13 procent enten dagligt eller lejlighedsvist røgfri nikotinprodukter. Det svarer til omkring 148.000 i den aldersgruppe.

- Jeg kan tydeligt mærke afhængigheden af det. Jeg har prøvet at stoppe i en uge eller to, men lige så snart man bare tager én skive, så er man tilbage i rutinen, siger han til TV 2.

- Så vi så da gerne, at vi politisk også i Danmark kunne blive enige om en slutdato for både tobak og nikotin ude i fremtiden. Vi synes, at de her produkter er så sundhedsskadelige, at de burde udfases, slår hun fast.

Hun forklarer videre, at nikotinposerne er et "rygestarter produkt", hvor man i virkeligheden bliver dybt afhængig af nikotinen, og dermed kan blive afhængig af andre rusmidler og cigaretter.

- På meget kort tid er der virkelig mange børn og unge, der er begyndt på de her nikotinprodukter samtidig med, at der stadig er er et problem med rygning, fortæller Mette Lolk Hanak, der er forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

- De så seje ud og havde et ’fancy’ logo, så jeg begyndte at købe det.

Han forklarer, at det særligt var pakkerne og emballagen i butikkerne, han blev fanget af, og som fik ham til at begynde på det.

Han forklarer også, at det er svært at stoppe, fordi hans omgangskreds tager det. I starten tænkte han ikke over konsekvenserne, men i løbet af de seneste år er han blevet mere opmærksom.

- Det er især økonomien og så mit tandkød. Jeg kan godt mærke, at nikotinen er begyndt at ætse noget af mit tandkød væk. Det er også derfor, jeg har taget en del pauser i år. Det har desværre bare ikke varet mere end en-to uger.

Permanente skader

Det er ikke kun afhængigheden, der er et problem. Også tandlæger har længe råbt op om skader på særligt tandkødet som følge af nikotinposerne.

- Når tandkødet først har trukket sig tilbage, så kommer det ikke tilbage igen, advarer Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

Hun kalder nikotinposerne for "dybt problematiske" og er "fuldstændig enig" i, at det skal forbydes i Danmark.

- Det er en uskik, at vi har så afhængighedsskabende produkt, som bliver solgt. Man skaber en ungdom med afhængighed af et stof, der er fuldstændig unødvendigt og usundt, slår hun fast.

Hun understreger også, at man hos Tandlægeforeningen oplever en stigning i antallet af unge patienter med nikotinskader.

Ifølge den franske sundhedsminister, Geneviève Darrieussecq, vil forbuddet i Frankrig komme i løbet af de kommende uger.

Nikotinbranchen: Mindre skadeligt end rygning

Organisationen Nikotinbranchen, som repræsenterer de danske tobaks- og nikotinproduktproducenter, er ikke overraskende imod et forbud mod nikotinposer.

- Mit bedste argument mod et forbud er, at røgfri nikotinprodukter er et betydeligt mindre skadeligt alternativ til det at ryge. Det, der virker på at nedbringe antallet af rygere, er, at have alternativer, og her kommer røgfri nikotinprodukter ind i billedet, siger direktør Inger Scholl-Fleischer til TV 2.

Men hun kalder det et "kæmpe problem", at mindreårige har adgang til nikotinposerne trods forbuddet mod, at personer under 18 år kan købe produkterne.

- Det er jo omkring halvdelen af de adspurgte i den seneste undersøgelse af mindreårige, der siger, at de køber produkterne i detailhandlen. Og derudover er der jo et kæmpe marked på nettet, hvor det også er muligt at købe, selvom man er under 18, siger Inger Scholl-Fleischer.

Selvom du taler om, at det er et bedre alternativ til rygning, så er nikotinposer ifølge organisationer og fagfolk stadig sundhedsskadelige. Der ses for eksempel en sammenhæng med angst, depression og stress og vi hører om voldsomme tandskader. Så det er vel ikke et særlig godt alternativ til rygning?

- Virkeligheden er jo, at hver femte dansker ryger dagligt eller lejlighedsvist. De her produkter er ikke sunde – det får man aldrig mig til at sige. Nikotin er ikke sundt, og det er heller ikke for alle. Men hvis man er ryger, er det bedste man kan gøre at stoppe, og der kan de her produkter være en hjælp til det, siger Inger Scholl-Fleischer.

British-American Tobacco (BAT), der producerer de i Danmark meget udbredte nikotinposer 'Velo', er på linje med Inger Scholl-Fleischer. I en mail skriver producenten, at dets vision er en "en røgfri verden, hvor rygere er migreret fra cigaretter til røgfrie alternativer" og understreger, at deres produkter kun er for voksne.

- Vi mener ikke, at et forbud mod nikotinposer er løsningen. Det vil fratage rygere i Danmark et mindre skadeligt alternativ til cigaretter og et reelt alternativ til tobaksforbrug.

BAT henviser blandt andet til Sverige, hvor snus har været udbredt i mange år, og at landet ifølge EU har den laveste andel af rygere i Europa.