Flere protesterer mod Black Friday - men det nytter ikke noget

Klimaaktivister har fredag marcheret gennem flere byer i landsdelen. I Esbjerg. I Aabenraa. I Ribe. Det har de gjort i protest mod Black Friday. De mener, at dagen skaber et merforbug i et forbrugersamfund, der i forvejen kører i overhalingsbanen.

Men aktivisterne skal ikke forvente, at deres protester har nogen effekt, vurderer trendsforsker ved Retail Institute Scandinavia Dorte Wimmer:

- Modstanden er kun som små skvulp i vandet, siger hun til TV SYD.

For når øjnene falder på et godt tilbud, glemmer hjernen de gode intentioner.

- Langt de fleste af os vil gerne gøre en god handel og er ude i butikkerne i dag. Også mange af de forbrugere, der ellers tænker på klimakrisen. Men når tilbuddene er fristende, så køber de også ind på Black Friday, siger Dorte Wimmer.

Kickstarter julehandlen

Trendforskeren mener, at aktivisterne skyder forbi målet, når de retter deres kritik mod Black Friday.

- Det er rigtigt, at Black Friday isoleret set giver et merforbrug, men kigger du på det danske forbrug over hele året, ligger det stabilt og har gjort det i flere år, påpeger hun.

Vi køber rigtigt nok rigtig meget på Black Friday. Men vi danskere har blot flyttet mange af vores køb netop til denne dag i stedet for at købe for eksempel julegaverne i december. Black Friday kickstarter simpelthen julehandlen.

Derfor nytter det heller ikke at forbyde Black Friday, som politikere i Frankrig har foreslået.

- Nej, for det eneste der sker, er at forbrugerne flytter deres køb til andre tidspunkter af året, siger trendforskeren.

Kinesisk forbrugsdag måske på vej

Ifølge Dorte Wimmer kan kritikerne endda godt forberede sig på, at der i fremtiden kommer flere forbrugsdage til landet. Det gælder for eksempel den kinesiske Singles Day - på kinesisk: Guanggun Jie - den 11/11. Verdens største indkøbsdag.

- I år blev der omsat for 38 milliarder dollars. Detailhandlen er opfindsomme, så den dag kan da godt blive indført i Danmark, siger Dorte Wimmer.