Fødselslæge vandt en million til stor undersøgelse om livstruende svangerskabsforgiftninger

Det, forskningen endnu ikke har givet svar på, er, om de forskelle, man ser i blodet hos gravide med og uden svangerskabsforgiftning, skyldes forgiftningen – eller om de er årsag til, at forgiftningen udvikler sig.



- Det er det næste spørgsmål, vi skal finde svar på, siger Anne Cathrine Godtfredsen.

Hvor langt er man fra at finde en forklaring på, at svangerskabsforgiftninger opstår?

- Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke give en tidshorisont på. Jeg kan bare se, at vi bidrager med små brikker til puslespillet, og så forhåbentligt en dag har vi nok brikker til at kunne lægge det.

Større projekt nødvendigt

Anne Cathrine Godtfredsens håb er, at komme nærmere på at kunne forudsige, hvilke kvinder der rammes af sygdommen.

- Men det vil kræve, at der laves et større studie, som følger kvinder fra starten af - eller gerne før - graviditeten, og gerne følger op på de kvinder, der rammes af svangerskabsforgiftninger efter endt graviditet, siger Anne Cathrine Godtfredsen.

Det er et af de projekter, hun håber at kunne rejse penge til som næste skridt i arbejdet på at lægge svangerskabsforgiftningernes store puslespil.