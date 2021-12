Inden ulykken ville han have sværget på, at det at blive lam ville ødelægge hans liv for altid.

Men Michael fik i stedet et overlevelsesgen, hvor det gav ham energi at finde den næste ting at stræbe efter. Først at gå med krykker, så at gå på jagt og så ud at fiske.



- Jeg troede i starten, at det var benene, som betød alt. Men det var det ikke. Jeg red bare på en bølge af, at alt gik godt. For ellers kan man sige, at jeg kom hjem til kaos, siger Michael.

Hans kone blev til ekskone og rejste, så Michael var alene i huset med de to døtre på to og fire år hver anden uge.