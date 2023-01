Forbrugerrådets advarsler om ny lov blev fejet af bordet – borgere har betalt enorme gebyrer

”I den forbindelse er det vigtigt, at DFIM forpligtes til at orientere på flere platforme”, skrev rådet.

Men hensynet til forbrugerne vejede ikke tungt nok for Transportministeriet, der henviste til bemærkningerne til lovforslaget:

”Det fremgår direkte … at meddelelse om risiko for pålæggelse af dagsgebyrer, og at disse er tillagt udpantningsret, kun skal fremsendes én gang. Det fremgår ligeledes, at der således ikke skal fremsendes en meddelelse for hver dag, dagsgebyret kan pålægges”, skrev ministeriet.

Ville begrænse udgifter

Pengene fra dagsgebyrerne går til at betale erstatning i sager, hvor et uforsikret køretøj er involveret, og det primære for ministeriet var at få penge ind til at betale erstatninger:

”Omkostningerne til administration af ordningen skal begrænses mest muligt således, at det sikres, at det overskydende beløb er tilstrækkeligt til dækning af DFIM´s erstatningsudbetalinger”, begrundede ministeriet.

Afvisningen ærgrer Jacob Ruben Hansen, som er økonom i Forbrugerrådet Tænk.

- Vi endte desværre med at få ret i vores bekymringer. Nu har DFIM så besluttet at ændre på nogle af sine procedurer. Men det ændrer jo ikke på, at mange ikke var bekendt med, at de skyldte penge, og at mange er kommet af med meget store beløb, siger han.