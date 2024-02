Forlanger handling for at redde drikkevand

- Forureningen er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem. Flere og flere vandværker er tvunget til at rense grundvandet for at kunne opretholde forsyningen. Og nogle drikkevandsboringer må helt lukke, siger Danske Regioners næstformand, Mads Duedahl.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.



Ifølge Mads Duedahl skyldes det både, at der bruges meget vand til industriproduktion, og at klimaforandringer har givet længere perioder med tørke, hvilket giver behov for at vande markerne.