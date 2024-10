Formand håber at kunne ansætte flere iranske sygeplejesker

- Jeg har søgt rigtig mange steder og er lidt ked af, at jeg mange gange slet ikke får et svar. Men jeg håber stadig og vil være lykkelig, hvis jeg kunne afslutte min uddannelse og blive sygeplejerske, siger hun.

Hun mangler blot en såkaldt evalueringsansættelse på et halvt år på et sygehus for at kunne kalde sig sygeplejerske i Danmark.

Hanya Solaimani har været her i godt to år og vil helst blive i Danmark. Hun er sygeplejerske og har 13 års erfaring i sit hjemland. Hun er kommet hertil med en drøm om at blive dansk sygeplejerske. Men det kræver en autorisation, for sygeplejerske er en beskyttet titel.

Blandt de iranske sygeplejerske førte den usikre situation til, at 60 sidst i august demonstrerede på Rådhuspladsen i København. De ønskede klart besked, om det danske sundhedsvæsen overhovedet ville have dem eller ej.

- Her er det et problem, at det er for svært at få en evalueringsansættelse, at kravene til evalueringsansættelserne er for uklare, og at det kræver mange ressourcer på afdelingen at have nogen i evalueringsansættelse. De politiske ønsker om at rekruttere fra udlandet hænger ikke sammen med virkeligheden i sundhedsvæsnet.

- De skal indenfor de tre år, de kan være her, lære så meget dansk, at de kan få den endelige seks måneders evalueringsansættelse på et sygehus, så de kan få autorisation som dansk sygeplejerske, siger hun.

Dina Schjødte er rekrutteringskoordinator i kommunen og arbejder med at finde egnede jobs til tosprogede med at finde egnede jobs i velfærdsområdet. Som plejehjem og botilbud. Projektet er en indsats som hjælper med at få kandidaterne godt integreret på arbejdspladsen, hvor der især er fokus på sprog og kultur.

Nu kommer de

Sagen om evalueringsansættelæser har netop været debatteret under budgetforhandlingerne i Region Syddanmark. Og her har man besluttet, at give tre millioner kroner til at støtte til de sygehusafdelinger, som vil oprette en stilling for en sygeplejerske udenfor EU i en evalueringsansættelse. Der bliver tale om 25 evalueringsansættelser per år fra år 2025.

- Kandidaterne kan ikke i alle situationer indgå helt på lige fod med afdelingens sygeplejersker, og der skal være tid til at evaluere medarbejderne undervejs i forløbet, siger formanden for Sundhedsudvalget, Mette With Hagensen, Socialdemokratiet.