Forskere afslører historisk billede af sort hul i Mælkevejen

Et internationalt hold af astronomer har torsdag for første gang afsløret et billede af et sort hul midt i vores galakse, Mælkevejen.



Det skriver Syddansk Universitet i en pressemeddelelse.

Nyheden er torsdag eftermiddag også bragt i en række internationale medier.

- Dette er en banebrydende præstation, som har været længe undervejs.

- Vi var i høj grad nødt til at udvikle nye værktøjer, for at projektet kunne lykkes, fortæller Roman Gold, der er fysiker ved Syddansk Universitet, og som har været med til at udvikle nogle af de modeller, der ligger til grund for observationerne..

Det er et forskerhold ved navn Event Horizon Telescope-samarbejdet (ETH), der står bag billedet. De har anvendt observationer fra et globalt netværk af radioteleskoper, skriver Syddansk Universitet, og som Roman Gold og Syddansk Universitet er en del af.

Hullet har været kendt siden 1974

Man har ment at kende til det sorte hul siden 1974, da der blev opdaget usædvanlig radioaktivitet i midten i Mælkevejen.

Det er dog først nu, at hullets eksistens er bekræftet af et billede.

Det er blot anden gang nogensinde, at man har produceret et billede af et sort hul. Første gang var for tre år siden, hvor forskere afslørede et billede af det sorte M87* hul i den fjerntliggende galakse Messier 87.

Det sorte hul i Mælkevejen bliver kaldt Sagittarius A* (Sgr A*). Det er fire millioner gange tungere end solen og har en kraftig tyngdekraft.

I 2020 blev Nobelprisen i fysik givet til tre videnskabsfolk for deres banebrydende forskning i netop sorte huller.

- Fantastisk præstation af forskerne

Og det historiske billede, der torsdag er offentliggjort, viser, at objekterne rent faktisk ligner sorte huller, siger Roman Gold fra Syddansk Universitet.

- Det er et enormt gennembrud og en fantastisk præstation endelig at opklare det massepunkt, der førte til Nobelprisen i fysik i 2020 for opdagelsen af et supertungt kompakt objekt i midten af vores galakse.

Det sorte hul i Mælkevejen ligger 27.000 lysår væk.

Et lysår beskriver distancen, som en lysstråle bevæger sig på et år. Det svarer til omkring 9,5 billioner kilometer. En billion er tusind milliarder.