Genforeningen på frimærke

Og dagen er velvalgt. Det er dagen, hvor Danmark overtog eller genovertog kontrollen med Sønderjylland. Og det er til al overflod Valdemarsdag.

- Vi er glade for, at vi med det nye frimærke kan være med til at sætte fokus på 100-års dagen. Frimærker afspejler ofte den historie og kultur, vi har med os som nation, og det vi samles om, siger Martin Pingel, chef for frimærker hos Postnord.

Som man kan se på billedet ovenfor, er der to frimærker i miniarket. Det ene forestiller Christian X., der ridder over grænsen. Det andet forestiller et møde foran Folkehjem i Aabenraa i november 1918, hvor H.P. Hansen udråber Aabenraa erklæringen foran 3.000 tilhørere.

Arket koster 60 kroner og kan bestilles på Postnords hjemmeside.