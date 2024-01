Det vurderer Jacob Klærke (SF), som er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg, over for Politiken.



- Mit bedste bud er, at det vil tage fem til ti år at rette området op, siger han til avisen.

Meldingen kommer, efter at de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at regionerne i langt de fleste tilfælde ikke kan efterleve patienternes ret til at blive udredt for en psykiatrisk lidelse inden for 30 dage.