Glem cafétjansen: Poder bliver årets mest populære sommerferiejob

Der bliver talt til syv mange gange på en vagt. Men det går nok, når man som 20-årige Line Pelch Hansen er blevet poder i et testcenter.

- Caféen som jeg arbejdede på før har været lukket så længe på grund af restriktionerne, så jeg søgte job som poder. Og så vil jeg også gerne hjælpe til, hvor jeg kan,

Sådan siger Line Pelch, mens hun sidder og venter på sit eget testsvar. For hver morgen, inden hun kan iklæde sig forklæde, gummihandsker, mundbind og visir, får hun selv stukket en vatpind op i næsen.

- Jeg bliver nok testet mere end de fleste, griner hun.

Line Pelch Hansen går i 3.g i Aabenraa, om få uger bliver hun student, og selvom der eksaminer lige rundt om hjørnet, er hun på arbejde som poder 4-5 dage om ugen.

- Det er et meget fleksibelt job, så det fungerer godt med både studiet og et andet arbejde, og at det så samtidig er en god måde at bidrage til samfundet, synes jeg bare er en gevinst.

3500 podere i Syddanmark

Carelink, der står for testcenteret i Rødekro, hvor Line Pelch Hansen arbejder har rekrutteret 3500 podere i hele Region Syddanmark.

- Og her i Rødekro er vi omkring 500. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende før. Det er virkelig spændende at være med til, og det giver noget særligt at være med til at løfte sådan en opgave, fortæller Ken Paulsen, der er testcenterchef i Rødekro.

I takt med at samfundet åbner mere op, og i takt med at flere og flere bliver vaccinerede, er der en naturligt udløbsdato for testcentrene. Derfor er jobbene ofte korte kontrakter.

- Vi har indtil videre kontrakt til d.10. august, og vi ved endnu ikke, om der kommer tre måneder mere. Men corona har jo vist sig at være utilregnelig, så det er ikke utænkeligt, at der kommer til at være fortsat behov i efteråret, siger Ken Paulsen.

Stephanie Lohse, der er formand for Region Syddanmark mener, at vi den kommende tid vil se en faldende testaktivitet.

- I takt med at flere og flere har et coronapas, fordi de er vaccinerede eller tidligere har været smittet, så vil presset på testkapaciteten også falde, siger hun.

155 kr. i timen...plus det løse

For Line Pelch Hansen har feriejobbet dog en helt naturligt ende. Studenterhuen kommer om lidt, og planerne efter sommeren er klar

- Den 2. august skal jeg ind og aftjene værnepligt, og så er der nok ikke tid til at arbejde i testcenter samtidig, siger hun.

Timelønnen for arbejdet som poder hos Carelink er 155kr. Dertil kommer diverse tillæg for at arbejde i skæve timer. Helt op til 112 kr. kan man få i tillæg.

- Det er godt betalt, men det var også meget grænseoverskridende for mig i starten. Altså at skulle stikke vatpind op i næsen på folk er ret specielt. Men nu er det bare et job, så alle de ting bliver hverdag, fortæller Line Pelch Hansen.

Det koster omkring 2,5 milliarder kroner om måneden at gennemføre alle de test, vi gør i Danmark.

- Testkapaciteten er en væsentlig del af det faktum, at vi har kunnet genåbne så meget, som vi kunne i Danmark. Vi finder hurtig smittekæderne og får dem afbrudt. Målt op mod at alternativet er en større nedlukning, så synes jeg sådan set, at det giver mening, siger Stephanie Lohse.