Godt 16.000 syd- og sønderjyder har meldt sig som hjerteløbere

Siden Region Syddanmark 1. maj 2020 blev en del af Trygfonden Hjerteløber, er der sket en firedobling af antallet af frivillige, der kan sendes til et hjertestop. Det viser evalueringen, som politikerne i regionens præhospitaludvalg fik præsenteret på deres møde onsdag.



Der betyder, at der nu er 16.122 syddanskere, som er klar til at smide, hvad de har i hænderne, når hjerteløberappen på deres telefon begynder at bippe.



Hurtig hjælp er vigtigt for overlevelse

Formanden for Præhospitaludvalget Mads Skau (Venstre), der selv er hjerteløber, siger i en pressemeddelelse, at han er glad og taknemmelig over syddanskernes frivillige indsats:



- Jeg synes, det er fantastisk, at der er så mange hjerteløbere, der har tilmeldt sig ordningen, da det uden tvivl forbedrer overlevelsesmulighederne for en person med hjertestop.

Evalueringen viser, at der i ordningens første år er 842 hjerteløbere, der angiver, at de var fremme før ambulancen.