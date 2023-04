Gyldne håndtryk forarger stadig

Den nu forhenværende kommunaldirektør, Camilla Nowak Kirkedal, fik ifølge TV SYDs oplysninger 3,5 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse, som det også kaldes.

Hendes kollega, Michael Maaløe, der var direktør for Børn, unge og kultur, blev også fyret efter at have siddet på posten i blot en måned. Han fik godt 1,5 millioner kroner med sig.

Det sker vel at mærke et halvt års tid efter, at Camilla Nowak Kirkedal selv præsenterede en spareplan, som beskriver, at kommunen skal spare 67 millioner kroner i 2023.