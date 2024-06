Hans kontor kan skaffe flere EU-midler, siger direktør

Sådan siger direktøren for Det syddanske EU-kontor i Bruxelles, der er finansieret af Region Syddanmark og 22 syddanske kommuner.

- Kommunerne og regionen kunne godt udnytte mulighederne i EU mere. Vi mangler ikke arbejde. Det er en åben konkurrence med andre regioner, lande og organisationer. Jo mere man kaster sig ind i det, jo mere får vi ud af det, og vi kunne sikkert godt hente flere EU-midler hjem, siger Rasmus Anker-Møller.



I 2023 skaffede de 150 mio. kr. og på fem år er det blevet til en halv milliard til især projekter inden for grøn omstilling.

Karsten Uno Petersen(Soc.dem.), regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, er næstformand for kontoret.

- Der er værdi for pengene. Jeg var med til at oprette kontoret i amternes tid, og da satte vi en målsætning om, at for hver krone skulle vi have tre kroner tilbage. Vores resultat sidste år lå på 15 kroner. Det viser, at det er en succes, siger han.



Der er valg til EU 9.juni.