Henrik Møllgaard og Danmark sejrer igen trods svingende kamp

De danske håndboldherrer fulgte mandag op på åbningssejren mod Frankrigs OL-værter med en sejr over Egypten. Afrikanerne, der tidligere har voldt Danmark besvær, blev slået med 30-27.

Dermed er de danske vicemestre på sikker kurs mod kvartfinalerne efter to af i alt fem indledende gruppekampe.

Fra bænken kunne landstræner Nikolaj Jacobsen se to vidt forskellige halvlege, hvor især de sidste 30 minutter formentlig vil give ham en smule panderynker.

En dansk opvisning før pausen med urokkeligt forsvarsspil, fart og effektive kontraangreb sikrede en føring på 19-9.

Kampen virkede afgjort, efter at Mathias Gidsel og Simon Pytlick havde leveret et show uden lige med finteløb og frække scoringer. Thomas Arnoldsen leverede også et fint aftryk.

Den store pauseføring skrumpede i begyndelsen af anden halvleg hurtigt ind til en firemålsføring.

Den effektivitet, der var kendetegnede gennem hele første halvdel af kampen, var nærmest ikkeeksisterende og store chancer fra fri position blev sendt udenom stolperne.

Det lykkedes trods alt at få stoppet siveblødningen, og tiden løb stille og roligt ud for egypterne i en trods alt ret sikker dansk sejr.

Mikkel Hansen, der runder karrieren af efter OL, så det meste fra bænken, men fik hele hallen til at bryde ud i begejstring, da han efter 21 minutter blev sendt ind for at tage et straffekast.

Det slap han mindre heldigt fra, men den snarlige håndboldpensionist tog revanche to gange i anden halvleg.

Ud over den mindre gode anden halvleg, så kunne Nikolaj Jacobsen også notere sig, at Simon Hald fik et skrub.

Forsvarskæmpen måtte humpe ud efter kun et minut og blev siddende ude på bænken.

Møllgaard startede godt

Da Hald blev ramt af skaden, kom forsvarsspilleren fra Ribe-området, Henrik Møllgaard, i spil. Han leverede en overordnet jævn præstation i forsvaret i dagens kamp.

Ligesom resten af holdet, var 39-årige Henrik Møllgaard stærkt spillende i første halvleg. Dog vendte også hans fornemme entré sig til en helt anden i sidste halvdel af opgøret.

- I anden halvleg mister han orienteringsevnen sammen med Saugstrup. Jeg synes, Danmark dækker for offensivt. Forsvaret faldt fra hinanden, skriver håndboldekspert hos TV2, Bent Nyegaard, i sin karaktergivning af Henrik Møllgaard.

Danmark møder i næste kamp Argentina. Det opgør spilles på onsdag. De to sidste gruppekampe er mod Ungarn og Norge.