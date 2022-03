Her er ventetiden kortere på en operation for brystkræft

Der kan være forskel på, hvor længe man skal vente på en operation for brystkræft, alt efter om postnummeret hedder 8700 Horsens eller 7100 Vejle.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er store regionale forskelle på, hvor ofte man opereres som brystkræftpatient indenfor de anbefalede 27 dage i et kræftpakkeforløb.

I Region Syddanmark er det 65 procent af forløbene, der bliver gennemført til tiden, mens det i Region Midtjylland er 79 procent.

Ifølge Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, har det i årevis været et problem for brystkræftpatienter med for lang ventetid.

- Tid er afgørende for kræftoverlevelse. Der er en god grund til, at der er sat lægefagligt begrundede max tider på kræftpakkeforløbene, siger han i en pressemeddelelse.