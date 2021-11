Her kommer der nye uddannelser

I alt er 40 ansøgninger om uddannelser i hele landet netop blevet godkendt. 28 af dem er placeret uden for Danmarks fire største byer. Og det har netop været politikernes hensigt, at uddannelserne skal spredes ud i landet.

- Nu kan man blandt andet snart læse til ergoterapeut i Haderslev. Det er positivt, og der er grund til at rose uddannelsesinstitutioner, kommuner og lokalt erhvervsliv rundt om i Danmark, der har arbejdet for at få skabt nye uddannelsesmuligheder til gavn for de unge og for udviklingen lokalt, siger uddannelses- og forskningsminister fra Socialdemokratiet Jesper Petersen (A) i en pressemeddelelse.

Ingen jurauddannelse i Esbjerg i første omgang

Den omdiskuterede og eftertragtede jurauddannelse i Esbjerg er ikke at finde på listen over nye uddannelser i denne omgang.

Det skyldes, at Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) endnu ikke har vurderet ansøgningen. Det har de ikke, fordi at Syddansk Universitets ansøgning var mangelfuld.

Det ærgrer Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V).

- Jeg er skuffet over, at SDUs ansøgning om jurauddannelsen ikke er gået igennem. Det er på med arbejdshandskerne igen, for vi har brug for en jurauddannelse, og det er der også bred politisk opbakning til, siger han til TV SYD.