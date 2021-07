Herreklubben fik ret: Danmark er i semifinalen

Opdateret med kampens resultat.

Hele denne uge har nærmest været ét langt tilbageholdt åndedræt før aftenens kamp. Hele lørdag har fodboldfans, som der bare synes at blive flere og flere af, gået rundt i mere eller mindre kurante fodboldnationaldragter.

I Kolding mødte vi en halv snes ungersvende, der med rødder i det nordjyske holder sammen og er gået i træningslejr op til kvartfinalen i dag.

- Vi har kørt rundt her i Sønderjylland siden torsdag for at finde et godt sted at se storskærm, og det var fedt, at det var her i Kolding, siger Jeppe Andersen.

Også citychefen i Kolding er begejstret over, at det efter adskilligt tovrækkeri er lykkedes at få en storskærm i Kolding.

- Og når vi går videre, så står vi klar igen, siger hun indforstået.

Storskærmefodbold er nok ikke helt det samme som at opleve det i virkeligheden. Men når man tager besværet, prisen og tidsforbruget ved en tur til Baku i betragtningen, kan det næstbedste også bruges. Måske kan det få et liv i sin egen ret. Det er dybt fascinerende, at se 500 fadøl flyve til vejrs i en øl-geyser af format.

De unge herrer i mandeklubben er startet allerede klokken 12 for at være sikre på at få en plads i indhegningen. Om de holder helt til kampstart seks timer senere?

- Nu har vi trænet i to dage, så mon ikke det går siger Mikkel Langballe.

De unge fodboldfans er enige om, at kampen ender 2 - 1 til Danmark, hvilket vil sende holdet i semifinalen. Men når det så sker, så vil herreklubben finde et andet sted at sjaske med deres fadøl, måske Århus, SmiletsBy

Her klokken 20.00 må man konstatere, at de fik ret. De fik kun halvt ret med hensyn til målscorerne, men hvem interesserer sig for det nu.