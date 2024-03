Hun fik en lægetid et halvt år efter, selvom hun hostede blod op

I takt med at hun begyndte at hoste blod op, steg bekymringen for, om hun var meget syg.



Alligevel var meldingen fra Sygehus Sønderjylland, at hun første kunne få en tid hos en speciallæge et halvt år.

- Jeg havde det dårligt. Når man ikke ved, om man har lungekræft eller bare allergi, så er det lang tid at vente, siger Grete Post Hansen.



Årsagen er, at det er svært for eksempelvis sygehuset i Sønderborg at skaffe nok speciallæger, og det skyder ventetiden i vejret.

I 2023 slog Region Syddanmark 274 speciallægestillinger op. Kun 171 af dem blev besat.

I 2022 kortlagde Region Syddanmark ventetiden på de områder, der er hårdest ramt. TV SYD har sammenlignet dem hospitalerne imellem.

Ventetiden på Sygehus Sønderjylland var i gennemsnit seks uger højere end Odense Universitetshospital.

I Aabenraa har man eksempelvis helt droppet at udføre brystkræftkirurgi, fordi det ikke har været muligt at ansætte en ny brystkræftkirurg, efter den tidligere kirurg gik på pension.

- Vores problem med rekruttering skyldes vores geografi. Det er rigtig svært at få folk, der ikke allerede har en tilknytning til Sønderjylland, herned. Det gør, at vi er udfordrede i at opretholde en drift, siger lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland, Peter Sørensen.

