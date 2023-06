Hundredvis af anmeldelser fra to landsdele efter uvejr

- Geografisk har vi især set skader i et bælte fra vest mod øst fra Billund over Nordfyn til det sydlige Sjælland, siger skadesdirektør for bygning og løsøre i Alm. Brand Group Peter Mathisen.



Alm. Brand har registreret "nogle anmeldelser" i området omkring hovedstadsområdet, mens det umiddelbare billede hos Topdanmark er, at boligerne i København er sluppet billigere end frygtet fra uvejret.

Til sammenligning meldte Tryg og Alm. Brand Group om cirka 700 anmeldelser efter stormen Otto i februar. Tidligere har stormene Allan og Bodil medført omkring 45.000 anmeldelser.