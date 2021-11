Hurtigteststeder genåbner i alle kommuner

Koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, mener også, at man hellere bør lade sig teste en gang for meget end for lidt. Han glæder sig over, at man nu øger testkapaciteten.



- Man skal lade sig teste, når man har symptomer, og når man har været nærkontakt. Det er de sædvanlige udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, man skal forholde sig til. Og hvis man er i tvivl, om man kunne være smittet, så skal man selvfølgelig lade sig teste, fastslår koncerndirektøren.