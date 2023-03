I dag lukker de sidste corona-testcentre

- Det er glædeligt, at COVID-19 fylder forholdsvist lidt i vores samfund, her tre år efter de første danskere blev smittet med sygdommen. De nationale sundhedsmyndigheders vurdering er, at corona-håndteringen nu går ind i en ny fase. Det betyder, at det offentlige tilbud om PCR-tests udfases senest 31. marts, og at vi nu kan nedlægge den regionale testindsats, der så dagens lys tilbage i april 2020, siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.