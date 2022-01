I halvandet år har lægevagten være lukket flere steder - måske kommer den ikke tilbage

Indtil foråret 2020 var der 21 aktive konsultationssteder i Region Syddanmark. Nu er der 10 aktive, og det ligner mere det niveau, man har i andre regioner fremhæver formanden for PLO Syddanmark, der holder fast i at skære ned på konsultationssteder.



- Det er mest patientsikkert at få borgere ind på de større steder, hvor de hurtigst muligt kan få den rette behandling, hvis der for eksempel er brug for en speciallæge. Så det har i den grad også faglige årsager, samtidig med at vi ikke kan rekruttere læger, siger Birgitte Ries Møller.

Men nedlukningen er ifølge Region Syddanmark i strid med aftalen mellem de to parter.

- Det er jo klart regionens holdning, at de her funktioner skal opretholdes, og det skal ske i forhold til den aftale vi har med PLO, siger Trine Malling Lungskov, der er chef for praksis i Region Syddanmark.

Dårligt for borgerne

Begrundelsen for nedlukningen af lægevagten har været pres på grund af Covid-19, hvor man oplevede, at lægevagten på de mindre konsultationssteder ikke havde nok patienter, mens der samtidigt var et større behov for telefonisk- og videokonsultation. Derfor trak man lægerne ind på de større centralenheder.

Men lukningen af lægevagten skal åbnes igen, lyder det fra Niels Jørgen Langkilde, der er formand for Patientforeningen. Han pointerer, at hvis man for eksempel bor i Fredericia, skal man køre til Kolding for at komme til vagtlæge, og det er et stort problem.

- Mange bruger lægevagten på den måde, at de taler med en læge, og så siger lægen, at man enten skal kontakte egen læge senere, eller at man skal på hospital, og så er der dem, der bliver kaldt ind til lægevagten, fordi man er i tvivl. Den sidste mulighed er der ikke mere på de udvalgte steder, og så skal folk ud på en lang køretur i aften- og nattetimerne. Det er en dårlig kombination, hvis man står og er syg, siger han.