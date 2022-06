Inflation og forsvarsudgifter gør økonomiaftale "meget stram"

- Pengene rækker til at dække den demografiske udvikling for det næste år. Jeg skal være ærlig og sige, at i lyset af de meget store udfordringer, som sundhedsvæsnet står overfor, havde vi håbet på mere. Men vi må erkende, at det blev en stram aftale i en ekstraordinær situation, siger Anders Kühnau.

I aftalen understreges det, at situationen i år er helt anderledes på grund af den høje inflation og krigen i Ukraine, der har betydet et meget begrænset økonomisk råderum som følge af forhøjede forsvarsudgifter.



Forringet sundhedsvæsen

Der tilføres cirka en milliard kroner ekstra til driften af sundhedsvæsnet, hvilket svarer til de stigende udgifter som følge af den demografiske udvikling, altså at der kommer flere og flere ældre i kommunerne.

Ifølge Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, står sundhedsvæsnet til at blive forringet.

- Vi må konstatere, at regeringen har valgt ikke at afsætte de nødvendige midler. Det er så et valg, man som regering må stå på mål for ved at forklare danskerne, at de kommer til at opleve et ringere sundhedsvæsen, fordi man holder på pengene, siger hun i en pressemeddelelse.

Som en del af aftalen bliver der sat knap tre milliarder kroner af til anlæg, som skal bruges til at renovere og modernisere de gamle hospitaler.

- Det er vigtigt, at vi holder fast i at vedligeholde og forny vores hospitaler, så vi kan blive ved med at tilbyde behandling i høj kvalitet. Pengene rækker ikke til det behov, der er, og det vil vi mærke i regionerne, hvor vi kommer til at skulle prioritere, siger Mads Duedahl, formand i Region Nordjylland og medforhandler.