Det har været muligt at få vaccinen siden første oktober, men ind til videre har kun 14 procent af de inviterede benyttet sig af tilbuddet. Oven på to års corona kan årets influenzasæson blive særlig slem, og derfor vil Region Syddanmark gør det nemmest muligt at få vaccinen.

Vaccinen er en næsespray udviklet specielt til børn. I Syd- og Sønderjylland er der vaccinationscentre i Vejle, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Aabenraa.