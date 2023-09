Ingen undersøgelser af sygehuse i de resterende regioner

På trods af at professor hos Dansk Center for Sundhedsøkonomi på SDU Jes Søgaard opfordrer til at landets fire andre regioner laver samme undersøgelse, fastslår regionsformand for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), at der allerede er data nok på området.

- Vi har et kæmpestor datapakke, hvor vi følger op på vores akutpakke. Vi følger ventetider til udredning og behandling, patientrettigheder, målopfyldelse på kræftpakkeforløb, overskridelse af maksimale ventetider til kræftpakkeforløb og så videre. Så der er masser af data i forvejen, siger Stephanie Lose.