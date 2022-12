Fejlen blev hurtigt lokaliseret og løst i løbet af formiddagen. Adgangen til patientjournalen er normaliseret, og sygehusene er tilbage i normal drift.

- Det er for tidligt at komme med en forklaring på IT-problemerne i dag. Vi har haft fokus på at løse dem. Vi vil bruge de næste dage på at afdække sagen og finde ud af præcist, hvad der er sket, siger IT-direktør i Region Syddanmark, Morten Lundgaard.