Jakob vandt en million til sin forskning: Sådan går det i dag

Hjertelægen fra Odense Universitetshospital havde vundet førstepræmien i sundhedskonkurrencen Et Sundere Syddanmark, hvor regionen uddeler to millioner kroner mellem tre forskningsprojekter i samarbejde med tvSyd og TV 2 Fyn.

For to år siden faldt konfettien over Jakob Knold, mens daværende regionsrådsformand Stephanie Lose overrakte ham en check på en million kroner.

Med sin forskning arbejder Jakob Knold på at forebygge hjertekarsygdomme hos yngre mennesker med arveligt forhøjet kolesterol gennem bedre opsporing og håndtering af sygdommen. Blandt andet skal de praktiserende læger have tilsendt en reminder fra laboratoriet, når prøver viser forhøjet kolesterol hos yngre patienter.

- Det bedste, man kan gøre for sine børn, er at holde sig i live.

Det var mega lærerigt at deltage. Det er angstprovokerende og hårdt, når man ikke er vant til rampelyset, men det er sjovt at lære at formidle til lægmænd, og også lære at journalister ikke er farlige, griner Jakob Knold.

- Beløbet har helt konkret betydet, at vi kunne komme i gang med projektet. Uden penge – intet projekt. Alt koster jo – for eksempel blodprøver og aflønning af studerende, der har udført ultralydsscanninger for mig, siger Jakob Knold.

- Vi vil gerne undgå, at borgere dør for tidligt. Vi vil også gerne undgå, at børn vokser op uden deres forældre, for det bedste, man kan gøre for sine børn, er at holde sig i live.

Mens projektet har været muligt med hjælp fra konkurrencen, så har forskningen også været muligt med hjælp fra de ultralydsscanninger, prøver og interviews, der er fortaget på de 116 borgere, der frivilligt har deltaget i hjertelægens studie.

- De mange deltagere har betydning for, at vores data er valide, og at vi kan træffe beslutninger ud fra data, og ikke ud fra, hvad vi synes. Ligesom der ikke er noget projekt uden penge, så er der heller ikke noget projekt uden deltagere, siger Jakob Knold.

Selvom datagrundlaget nu er i hus, så mangler der stadig opfølgning og resultatet af andre delstudier, inden Jakob Knold er klar til at offentliggøre hele projektet indenfor halvandet til to år.