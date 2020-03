Justitsminister: Næste gang lukker vi grænsen

Når nødbremsen bliver omtalt så meget i medierne for tiden, så er det, fordi man forsøger at undgå de scener, der udspillede sig på den sønderjyske motorvej i 2015.

- Skulle der komme mange mennesker herop igen, så sørger vi for, at den danske grænse er lukket, siger justitsminister Nick Hækkerup (Soc.dem.).

Men der når vi ikke til, mener justitsminister Nick Hækkerup (Soc.dem.). Han bliver bakket op af TV2s mellemøstkorrespondent Benjamin Kürstein.

Han siger tirsdag aften til TV SYD, at flygtningepresset ikke vil nå samme niveau. For det første, fordi Tyrkiet overdriver voldsomt, når landet påstår, der er op mod 100.000 flygtninge ved den græske grænse. For det andet, fordi Europa denne gang står sammen om at holde den ydre grænse lukket.

De flygtninge, som Benjamin Kürstein taler med, viser heller ikke den samme interesse for Danmark, som de tidligere har gjort.

- Skandinavien bliver ikke nævnt i samme omfang, som det blev i flygtningekrisen for fire til fem år siden, siger han.

Derfor vil situationen højst sandsynligt ikke ligne den, vi så i 2015.

Nødbremse som back-up

Hvis det alligevel skulle være tilfældet, at mange står og banker på Danmarks dør, så er regeringen klar til at trække i den omtalte nødbremse, siger Nick Hækkerup til TV SYD.

- Nødbremsen handler om, at de, der kommer til den danske grænse, får at vide, at de ikke får asyl i Danmark og må vende om igen.

Selvom der er kritikere af nødbremsen, fordi det går imod det grænsesamarbejde, som europæiske lande har opbygget, vurderer TV 2’s EU-korrespondent Lotte Mejlhede, at Danmark godt kan slippe afsted med det.

- Hvis alle regler indenfor EU-systemet bryder sammen, så gælder almindelig nødretsregler, at så må du passe på egen grænse, siger hun til TV SYD.