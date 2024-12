Kedelig tendens blandt bloddonorer: - De burde have dårlig samvittighed

- Det giver problemer, så vi er virkelig glade, hvis de kan give besked mindst den dag i forvejen, hvis ikke man har mulighed for at komme. Det er klart, der kan komme noget akut, der gør, at man ikke kun kan komme. Men vi ser meget gerne, at folk kommer til de tider, for ellers kan vi ikke nå at få dem besat en anden, siger Kjell Einar Titlestad.

- De burde have dårlig samvittighed

Professor emeritus i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, bekræfter tendensen.

- Det er helt klart generende for dem (blodbankerne, red.) Folk reserverer tid, og så kommer der ikke nogen, og det betyder, at noget af det er ren spildtid. På den anden side er bloddonorerne frivillige, og så kan det ske, at nogle måske føler, at de har lidt større frihedsgrad til at udeblive. Men jeg vil bare sige, at 20 procent for højt.

Det fører nemlig til unødig spild af ressourcer, kombineret med at blodbankerne lige for tiden mangler blod.

- Jeg synes faktisk, at det er en uskik, at man ikke bare lige melder tilbage, for man får en sms dagen før. Og så synes jeg, at man skal have meget dårlig samvittighed ved at udeblive. Man skylder hinanden at melde fra, siger Kjeld Møller Pedersen.