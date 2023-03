Kim har levet 10 år med knoglemarvskræft

Kim siger selv, at han har det OK omstændighederne taget i betragtning. Der er der ingen, der endnu har fundet ud af, hvad der forårsager knoglemarvskræft, men Kim har gjort sig nogle tanker.

- Min far arbejde for DSB og vi boede nær banen i Lunderskov. Vi legede på baneterrænet, hvor de sprøjtede med alt muligt. Min far havde nogle gange også en spand med hjem, og så sprøjtede han fliserne med indholdet. Det tog vi ikke så tungt dengang, fortæller Kim Westberg.

Nu vil Aalborg Universitetshospital forsøge at finde ud af, hvad det er, der fremkalder den særlige form for kræft. De har allerede fundet ud af, at der er uforklarligt mange tilfælde i Vejen, Vejle og Horsens i Syd- og Sønderjylland.