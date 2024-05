Kongeparret fortsætter tradition med sommerophold i Sønderjylland

Det skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Dermed fortsætter de traditionen med den stærke royale tilknytning til slottet i Sønderjylland, som Frederik 9. og Dronning Ingrid modtog brugsretten til i 1935.

Kommunens borgmester Erik Lauritzen (S) er beæret over, at Kong Frederik og Dronning Mary fortsat har lyst til at tage ophold i Gråsten.

- Vi er meget glade for, at Kongeparret dermed fortsætter den tradition, som Dronning Margrethe fulgte i mange år i forbindelse med sommeropholdet på Graasten Slot. Når Kongeflaget er hejst på Graasten Slot, så er det for mange sønderjyder den dag, hvor sommerferien virkelig går i gang, siger borgmesteren.

Sønderborg Kommune modtager Kongeparret på Torvet i Gråsten tirsdag den 9. juli. Tidspunkt og detaljer for modtagelsen meldes ud senere, lyder det i pressemeddelelsen.

Kong Frederik har holdt sommerferie på Graasten Slot siden barndommen. Klik på linket for at se en række billeder fra den daværende kronprins' mange ferier i det sønderjyske.