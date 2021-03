Kronisk syg Laura ved ikke, hvornår hun skal vaccineres - og hun kan ikke få det at vide

- Jeg har brug for at vide, at jeg er ikke er tabt mellem to stole og glemt i systemet. Men det handler ikke kun om mig. Mange kan ikke få at vide, hvilken vaccinationsgruppe de er i. Hvis nogen ringede til mig og sagde, at nu var jeg i vaccinationsgruppe fem, så ville jeg sætte mig ned, trække vejret dybt i mine dårlige lunger og vente.



Indtil videre kan hun ikke gøre andet end at krydse fingre for, at hun rent faktisk bliver indkaldt til en vaccination.

Region Syddanmark bekræfter, at der ikke findes et register over borgere i vaccinationsgruppe fem.