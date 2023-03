Kunstig intelligens skal opspore brystkræft

Politiker: - Gamechanger

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Mette With Hagensen (S) mener, at kunstig intelligens kan blive en gamechanger på området.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at sundhedsvæsenet på nogle områder er udfordret i forhold til arbejdskraft.

- Derfor er vi nødt til at forsøge at afhjælpe disse udfordringer hurtigst muligt. Her har kunstig intelligens potentiale til at blive en gamechanger – både i forhold til at støtte vores sundhedsfaglige medarbejdere i deres arbejde og på sigt i forhold til at frigøre arbejdskraft, siger hun.

Som det er nu, vurderes mammografibillederne fra brystkræftscreeningen altid af to radiologer.