Læge og regionrådsmedlem i opråb: Tjente 40.000 på en weekend

Har man symptomer på coronavirus i kroppen, skal man som udgangspunkt forbi sin læge, når man skal henvises til en test. Men hvis man får symptomer i weekenden, så er det en vagtlæge, man skal kontakte, og som så skal henvise en til en test.

Det system er helt forkert, mener læge og regionrådsmedlem for Liberal Alliance, Marianne Mørk Mathiesen. På én weekend i august med tre vagter tjente hun knap 40.000 kroner på at lave henvisninger til coronatest.

Det er helt tosset og frås. Marianne Mørk Mathiesen, læge og regionsrådsmedlem (LA)

Problemet ligger i systemet

- Det er helt tosset og frås, mener Marianne M. Mathiesen, selvom hun som vagtlæge tjener mange penge på sådan en vagt.

- Når folk henvender sig med symptomer som hoste, ondt i halsen og hovedet eller lignende og samtidig siger, at de gerne vil have en test, så henviser jeg dem selvfølgelig, siger Marianne M. Mathiesen.

Ifølge Marianne M. Mathiesen så udviser danskerne kun samfundssind, når de ringer ind og vil testes. Problemet ligger ikke hos folk, der henvender sig, men i måden systemet er sat op på.

- Rigtigt mange siger, når de ringer, at de normalt ikke ville kontakte lægevagten, men fordi de hoster eller har ondt i halsen, så vil de gerne have en coronatest, og det giver jo god mening, mener hun.

- Men det er der i langt de fleste tilfælde ikke meget lægefagligt arbejde i, og det er også voldsomt dyrt. Så jeg mener bestemt, at folk med symptomer lige så godt selv kunne bestille en test på samme måde som alle dem, der testes uden at have symptomer - altså at man selv bestiller en tid - også når man har symptomer, siger hun.

Ikke lydhørhed fra politikerkollegaer

Marianne M. Mathiesen bragte problematikken op på et forretningsudvalgsmøde den 12. august i Region Syddanmark.

- Jeg mener, vi er forpligtet til at spare, hvor vi kan. Opdæmning af coronavirus er dyrt, men det er i sidste ende borgernes penge, vi bruger, siger hun.

På mødet mødte hun ifølge eget udsagn ikke megen forståelse.

- Jeg er faktisk harm over, at mine politiske kollegaer ikke virkede særligt lydhøre over for problematikken, da jeg bragte det på bane, og først reagerer, når medierne går ind i historien.

Regionrådsformand ønsker test-systemet ændret

Regionsrådsformand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner, Stephanie Lose fra Venstre, ønsker også systemet ændret, så alle kan bestille tid til test, uanset om man har symptomer eller ej.

- For mig er det vigtigste at borgere har let ved at finde rundt i systemet, og vi vil gerne være med til at gøre det enklere at blive testet. Men da det er sundhedsmyndighederne, der står for testcentrene og tilmelding online, så har vi stillet forslaget til dem. Og så er der selvfølgelig heller ingen grund til at bruge penge til overbetaling af vagtlæger.

- Det er dog vigtigt for mig at sige, at alle borgere kan og skal kontakte både egen læge og vagtlægen, hvis de har brug for det eller føler sig utrygge - også omkring coronavirus, siger Stephanie Lose.