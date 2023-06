Lægehus gik konkurs og satte gang i snakken om god lægehjælp

Det handler om at holde tungen lige i munden i den her sag:

PLO mener, at der er et problem i lovgivningen, der gør det muligt at have seks ydernumre som læge. Samtidig kritiserer organisationen koncernklinikker som alles Lægehus, fordi de ikke kan give samme personlige kontakt mellem læge og patient, når der er mange ansatte læger tilknyttet.

Alles Lægehus mener, at koncernens klinikker kan udbyde samme service, men at det handler om at tilpasse sig en virkelighed, hvor lægemanglen er stor. Altså er det vigtigere at kunne komme til en læge i forhold til den samme læge. Innovation er i centrum, og der er blandt andet større fokus på at udnytte ressourcer i form af f.eks. at bruge sygeplejersker til flere opgaver, man traditionelt set har haft brug for en læge til.

Region Syddanmark ser alvorligt på lægemanglen. Ønsket fra regionens side er, at flere læger vil blive selvstændige og åbne egen praksis frem for at lade sig ansætte i en koncernklinik. Alligevel foretrækker Region Syddanmark at have læger i nærområdet i større klinikker frem for lang transport til en praktiserende læge.

Professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, Jes Søgaard, mener, at det er et svært område at lave hård forskning på. Det er ikke muligt at lave en god, randomiseret undersøgelse, hvor det direkte kan måles, at dødeligheden er højere blandt patienter med skiftende læge i forhold til patienter med samme læge hele livet. Han vil dog gerne fremhæve, at der er en fordel i kontinuitet, og at det vil være at foretrække, at man kan have én læge. Han peger i den forbindelse på, at PLO bør tage ansvar med at fordele de praktiserende læger i landet f.eks. ved at kigge på overenskomsten i yderområder.