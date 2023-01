Lægemangel er særlig stort udenfor hovedstadsområdet

Normalt kommer der mellem nul og to ansøgninger.

- Det er et problem, som vi hele tiden er nødt til at gøre noget ved, fordi der reelt mangler ansættelser af speciallæger i psykiatrien, siger Anders Meinert Pedersen, der er lægelig direktør for psykiatrien i Region Syddanmark, til TV 2.

Ifølge de seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bliver 24 procent af de opslåede stillinger for læger generelt ikke besat. I 2021 og 2020 lå det tal på henholdsvis 17 og 16 procent.

Problemet er særligt stort uden for hovedstadsområdet og indenfor psykiatrien.

