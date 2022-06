Laveste antal trafikulykker med dræbte og tilskadekomne i 100 år i Region Syddanmark

- Tryghed i trafikken er helt afgørende for vores hverdag. Derfor er det positivt, at sikkerheden på vejene er steget. Men vi må aldrig læne os tilbage. Hver eneste ulykke er en for meget. Hver eneste tilskadekomne er en for meget. Derfor fortsætter fokus på at styrke sikkerheden og trygheden på de danske veje, siger transportminister Trine Bramsen (S) i en pressemeddelelse.