Løsgænger tilbage i folden

Marianne Mørk Mathiesen glæder sig til at komme tilbage til et mere liberalt Liberal Alliance. Foto: Claes Adel, TV SYD

Efter to år som løsgænger i regionsrådet i Region Syddanmark har Marianne Mørk Mathiesen valgt at vende tilbage til Liberal Alliance.

Det skyldes blandt andet, at partilederen nu hedder Alex Vanopslagh. Hun blev nemlig spurgt - efter at hun forlod partiet i 2018 - hvad der kunne få hende tilbage igen. Til det svarede hun, at hvis Alex Vanopslagh blev partileder, ville hun overveje det.

- Så nu tænkte jeg - lad da mig komme tilbage i folden igen, for nu har jeg fået det, som jeg gerne vil have det, siger Marianne Mørk Mathiesen til TV SYD i dag.

Marianne Mørk Mathiesen har været medlem af regionsrådet i Region Syddanmark siden 2013 for Liberal Alliance. Men i januar 2018 valgte hun altså at forlade Liberal Alliance og blive løsgænger, fordi hun mente, at partiets troværdighed var helt i bund.

Nu, hvor der har været udskiftning i partiet, ser hun meget frem til at komme tilbage.

- Partiet er endnu mere mig idag, fordi de radikale undertoner nu er væk. Både nu, hvor Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Mette Bock har meldt sig ud, er partiet nu igen mere liberalt, og det ser jeg meget frem til at komme tilbage til, siger Marianne Mørk Mathiesen.