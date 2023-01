Lovede at sætte straf ned til 25.000 kroner – men regningen kan blive langt højere

- Vi har indført et gebyrloft, så ingen kommer til at skylde mere end 60.000 kroner for et uforsikret køretøj. Vi kan aldrig være sikre på, at det er bevidst, hvis en borger slet ikke reagerer på henvendelser. Men vi kan sikre en proces, der betyder, at vi bruger flere kanaler for at få borgeren i tale. Så vi tidligt og systematisk tager kontakt til borgere, som ikke reagerer, så de hurtigst muligt forsikrer eller afmelder deres køretøj, skriver Maria Clausen, som ikke har ønsket at lade sig interviewe af TV SYD.

Loftet på 25.000 kroner gælder heller ikke for de sager, hvor folk allerede har betalt. TV SYD har tidligere fortalt om Pia Friis Jensen fra Hedensted, som betalte 62.250 kroner til DFIM i 2021.