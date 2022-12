Maden på syd- og sønderjyske sygehuse skal vurderes

Panelerne består af patienter, pårørende, medarbejdere samt fire regionsrådsmedlemmer fra Region Syddanmark.

Tiltaget udspringer af regionens budget fra 2022, hvor man besluttede at lave en undersøgelse af patienttilfredsheden.

- Vi ved, at den smagsoplevelse, patienterne får, mens de er indlagt på vores sygehuse, kan være altafgørende for deres appetit og dermed have stor betydning for deres behandling og sygdomsforløb, siger næstformand i Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Sarah Andersen (V).