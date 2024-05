Mænds sædkvalitet under ekstra lup i to byer

Når et par går i fertilitetsbehandling, bliver mandens sædkvalitet målt, og her bruger man i dag en mere end 100 år gammel metode, hvor man kigger på antallet af sædceller, deres koncentration og bevægelighed.



Et af de store steder i Region Syddanmark, som tilbyder fertilitetsbehandling, er på Syddansk Universitet i Odense. I Region Midtjylland er et af de store steder Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet i Skive. Begge steder undersøger man også på den dna, der er i hver enkelt sædcelle. De undersøger for såkaldt dna-fragmentering.

På Syddansk Universitet har klinisk professor i human reproduktion Jens Fedder og hans kolleger dog ikke fundet tilstrækkelig evidens til i deres videnskabelige undersøgelser til, at de vil bruge metoden som behandlingsmetode.

Det gør de til gengæld på Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet i Skive. Her siger professor i fertilitet Peter Humaidan, at han kan hjælpe mænd med en dårlig sædkvalitet, hvis det skyldes en høj koncentration af dna-brud.

Læs mere om danske mænds skrantende fertilitet og eksperternes holdning til, hvad vi kan gøre ved problematikken her: