Baggrunden er, at der er udbredt mangel på radiologer og radiografer til at analysere mammografibilleder, der tages ved screening for brystkræft.



Derfor vil regionen teste, om kunstig intelligens kan bruges til at vurdere billederne.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette With Hagensen (S), mener, at kunstig intelligens kan blive en gamechanger på området.