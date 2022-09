Markant færre er blevet hjemløse i Esbjerg, mens to syd- og sønderjyske kommuner oplever stigning

Esbjerg Kommune har et mål om at komme under 100 hjemløse i 2025.

- Det er virkelig glædeligt at se, at vores fokus på at nedbringe antallet af hjemløse her i kommunen virker. Det er virkelig godt arbejde af vores medarbejdere, der knokler for at hjælpe nogle af vores allermest udsatte borgere med at få tag over hovedet og ikke mindst blive i egen bolig,” siger Jakob Lykke, der er formand for Borger & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune.



I kommunen har man forsøgt sig med housing first-tilgangen, som handler om at skabe boliger og støtteløsninger, som kan hjælpe borgere ud af hjemløshed.

Og det er netop den tilgang, seniorforsker ved Vive Lars Benjaminsen peger på som en løsning.

- Man vil nok aldrig kunne nå nul mennesker i hjemløshed, men man kan nok godt få det længere ned. Det kræver flere målrettede indsatser, og at man arbejder videre ud af det spor, der er lagt, siger han.



Færre unge er hjemløse

Blandt de unge hjemløse borgere mellem 18 og 24 år er der sket det største fald på de tre år.

I 2019 var der i alt 1.023 unge hjemløse i Danmark, mens der i 2022 er 744 hjemløse.