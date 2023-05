Medie gjorde region opmærksom på regnefejl - nu skal den rettes

Det sker, efter at TV2 via aktindsigter i regionerne kan konstatere, at netop Region Syddanmark er den region, der forholdsmæssigt har krævet færrest penge tilbage fra områdets praktiserende læger.



- Vi kendte ikke de andre regioners data, så derfor kom det noget bag på os, at vi lå så lavt i forhold til de andre regioner. Efter at TV 2 har taget sagen op, er vi blevet klogere. Vi har haft vores datafolk i arbejde i døgndrift for at finde fejlen, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark.