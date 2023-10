Mere klimavenlig mad på menuen på uddannelsesinstitutioner

Det mener knap hver tredje ungdomsuddannelse i regionen, som har sagt ja til at få inspiration til at lave mere klimavenlig mad som linsebøffer og grøntsagsdeller.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

- I Region Syddanmark vil vi gerne bidrage til et mere klimavenligt og bæredygtigt Syddanmark, og vi synes, at de syddanske ungdomsuddannelser er et oplagt sted at afprøve klimavenlige måder at leve på. Det er skønt, at tilbuddet er blevet taget så godt imod af ungdomsuddannelserne, siger Michael Nielsen (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

I denne måned afholder Region Syddanmark således fire madlavningskurser i blandt andet Fredericia for godt 50 kantinemedarbejdere på ungdomsuddannelserne.