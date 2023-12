Millioner på vej til styrkelse af psykiatrien

Rekruttering af udenlandske læger

Der gives midler til rekruttering af ti udenlandske læger over de kommende to år.

Virtuel lægeklinik

Der ansættes læger svarende til to fuldtidsstillinger, som udelukkende skal arbejde virtuelt.

Permanentgørelse af styrkelse af akutmodtagelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense

Akutmodtagelse af patienter fra de sydfynske kommuner er i en periode sket på psykiatrisk modtagelse i Odense. Denne løsning gøres permanent.

Afbødningspulje

I enkelte situationer kan det være nødvendigt at bruge vagter af hensyn til både patienter og personalets sikkerhed. Der afsættes midler til finansiering af disse ekstraordinære situationer, og samtidig undersøger sygehuset mulighederne for at etablere et internt vagtværn.

Central visitation

En central visitationsenhed skal understøtte, at kapaciteten og medarbejderressourcerne udnyttes på den bedst mulige måde.